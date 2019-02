Het weekend van de Sonsbeek-parkwachter: ‘Ik ben van nature aartslui en kan goed alleen zijn’

Parkwachter lijkt me geen negen tot vijf baan.

,,Ik heb een contract voor 36 uur, maar ik werk meer. Hoewel ik het geen werken wil noemen, want zo voelt het niet. Sonsbeek is echt een geschenk voor me.”



Wat doet u zoal in het weekend?

,,Ik geef wandelclinics, geïnspireerd door Walking for Health. Dat is ooit begonnen in Londen. Daar kwam men erachter dat wandelen helpt tegen depressies en burn-outs. Veel mensen worden geleefd door een verlangen naar, zonder dat ze tevreden zijn met wat ze hebben. Ze luisteren vaak niet naar zichzelf, maar naar wat anderen van ze verwachten. Tijdens die wandelclinics leer ik mensen luisteren naar zichzelf. Ik denk dat veel antwoorden op levensvragen in de natuur te vinden zijn.”



U lijkt me een bezig baasje.

,,Nou, ik ben van nature aartslui en kan goed alleen zijn. Uren in de hangmat liggen lezen, films kijken. Ik ben verslaafd aan een videogame, Guns of Boom. Een schietspel dat ik speel op mijn telefoon. Vrij gênant, maar ik heb onlangs een wapen in dit spel gekocht voor 40 euro, zodat ik andere spelers makkelijker kan afknallen.”



Bent u een kroegtijger?

,,Ik werk in een bar in een oude kerk. Ik vind het contact met mensen leuk. Vroeger ging ik stappen, dacht ik wat te missen als ik thuisbleef. Inmiddels is dat gevoel verdwenen en ga ik minder uit. Wel bezoek ik festivals, ik houd van de vrije sfeer die er hangt.”



Bent u een drinker?

,,Nee, eigenlijk zijn sigaren mijn enige guilty pleasures. Samen met Guns of Boom dan.”



Voor de foto stak u net speciaal een sigaar op.

Lach: ,,Klopt. Niet om te provoceren. Meer als statement. Ik vind dat mensen te veel en te vaak vingerwijzend over elkaar oordelen. Over die sigaren: ik ben vooral verslaafd aan de handeling. Zonder sigaar zit ik veel met mijn handen aan mijn neus. Haha, slap excuus om sigaren te roken natuurlijk.”