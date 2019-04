Het wordt nat en fris: Koningsdag Arnhem gaat onder zeil

Iedereen zit op Netflix en Spotify: Wat doen we met cd's, dvd's en boeken?

25 april ARNHEM - Boeken, cd's en dvd's raken steeds meer in onbruik in het tijdperk van Netflix, Spotify en de e-reader. Pleuren we al onze zorgvuldig opgebouwde collecties in een verzamelbak bij de plaatselijke kringloop of bewaren we alles op zolder? Een worsteling van de hedendaagse burger.