Hevige wietlucht leidt tot vondst kwekerij

Twee gewonden door schietpar­tij in Arnhem: man opgewacht, in elkaar geslagen en in benen geschoten

24 september ARNHEM - Bij een schietpartij op de parkeerplaats achter winkelcentrum De Laar Oost aan de Oostburgwal in Arnhem is woensdagavond een man gewond geraakt aan zijn been. Iets verderop in de wijk trof de politie een tweede gewonde man aan. De verdachten zijn nog voortvluchtig.