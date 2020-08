'Hier ben ik echt trots op' appte de verdachte na de zoveelste Arnhemse autobrand

Eén verdachte van Arnhemse autobran­den nog vast, andere verdachten weer op vrije voeten

9:47 ARNHEM - Eén verdachte van een aantal autobranden in Arnhem zit nog steeds vast. De 39-jarige moet samen met een 42-jarige Arnhemse dinsdag 18 augustus voor de rechter verschijnen. Ze zouden in april een aantal auto’s in brand hebben gestoken.