Hier in Arnhem kun je naar de huisarts buiten werktijd

indebuurt.nlWaar kan je terecht als je je niet lekker voelt, maar de huisarts niet meer van dienst is? Dan kun je naar een huisartsenpost. Waar vind je de huisartsenpost in of vlakbij Arnhem? En wat kost een bezoekje aan de huisartsenpost? Je leest het in dit artikel.

Waarvoor ga je naar een huisartsenpost?

De huisartsenpost is er voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor je anders jouw huisarts zou bellen. Denk bijvoorbeeld aan een gebroken vinger of als je lang hoge koorts heb door bijvoorbeeld griep. Belangrijk om te weten: je moet altijd eerst de huisartsenpost bellen voordat je er langs gaat. Het kan er druk zijn. De dienstdoende arts bepaalt aan de telefoon of jij wel of niet langs kan komen. Als de arts vindt dat de klachten niet ernstig genoeg zijn, dan kan je de volgende dag gewoon naar de huisarts.

De huisartsenpost is niet hetzelfde als de spoedeisende hulp bij het ziekenhuis. Die afdeling is bedoeld voor ernstige situaties, zoals een grote open wond. Als je twijfelt of jouw klacht ernstig genoeg is voor de spoedeisende hulp, dan bel je eerst de huisartsenpost.

Waar je de dichtstbijzijnde huisartsenpost in of in de buurt van Arnhem kunt vinden

Huisartsenpost in Arnhem

Als de werkdag van de reguliere huisarts klaar is, kunnen Arnhemmers aankloppen bij de huisartsenpost in Arnhem. Deze bevindt zich op twee locaties: in Arnhem-Noord aan de Wagnerlaan 55 bij het Rijnstate ziekenhuis en in Arnhem-Zuid aan de Meester D.U. Stikkerstraat 122.

In Arnhem-Noord kan je er terecht op doordeweekse dagen vanaf 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende morgen. Tijdens de weekenden van vrijdag tot maandag 24 uur per dag en op feestdagen van 8.00 uur tot de volgende dag 8.00 uur. In Arnhem-Zuid zit het net wat anders. Daar is de huisartsenpost doordeweeks van 17.00 uur tot 23.00 uur open en in het weekend van 08.00 uur tot 23.00 uur.

Is een bezoek aan de huisartsenpost gratis of valt het onder je eigen risico?

Is een huisartsenpost bezoeken gratis?

Is een bezoek aan de huisartsenpost gratis of valt het onder je eigen risico? Goed nieuws: je hoeft er niets voor te betalen. Ook als je daar behandeld wordt, kan je je portemonnee in je zak houden. Mocht de arts extra onderzoek voorschrijven, bijvoorbeeld bloedprikken om te beoordelen welke zorg je nodig hebt, dan valt het wel onder jouw verplichte eigen risico. Dit geldt ook als de arts geneesmiddelen voorschrijft.

Stuurt de arts je door naar de spoedeisende hulp, dan vallen de kosten die daar gemaakt worden ook onder jouw eigen risico. Dat bedrag is dit jaar 385 euro. Dit moet je uit eigen zak betalen, alles hoger dan dat bedrag vergoedt jouw verzekering.

Spoedeisende hulp

Het is niet te hopen, maar je kan vanuit de huisartsenpost doorverwezen worden naar de spoedeisende hulp. In Arnhem zit de spoedeisende hulp in hetzelfde gebouw als de huisartsenpost. Dat is dan weer een geluk bij een ongeluk!

Spoedeisende hulp

