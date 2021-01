Hier leven onze topsporters: ‘Ligt hier net zo veel troep als in ander huis met jongeren, wij zijn geen heiligen’

De inhoud van de koelkast verraadt de seizoensfase. Zoals de jaargetijden zijn af te lezen aan de bomen, zo zegt de voedselvoorraad in Klein Warnsborn alles over de periode waarin de topsporters zich bevinden. ,,Vooral judoka’s stoeien altijd met hun gewicht”, zegt Lieke Klaver. ,,Hoe dichter bij zij bij een toernooi zitten, hoe meer wortels er in de koelkast liggen. Als zij even niet meer op hun gewicht hoeven te letten, dan zie je meteen veel meer pizzadozen in de keuken.”

,,Mijn nicht had vroeger de grootste verhalen over haar studentenleven in Amsterdam. Dat wilde ik eerst ook wel meemaken. Maar dit huis helpt om je volledig te focussen op de sport. Ik weet niet of ik ook zo ver was gekomen, als ik hier niet had gewoond. Het is alleen niet zo dat hier constant een sportcultuur hangt en we altijd gezond eten. Wij hebben alleen andere afleidingen dan in een studententhuis. In plaats van dat we elke donderdag uitgaan, gaan we een keer naar de McDonald’s.”