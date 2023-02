Hier vind je de oudste, dikste en hoogste bomen van Arnhem

indebuurt.nlOf je nu door park Angerenstein of door park Gulden Bodem loopt; er staan heel wat bijzondere bomen in Arnhem. Weet je toevallig ook welke Arnhemse boom de oudste, dikste of hoogste is? Nee? Je leest het hier.

Via de website monumental trees vind je de oudste, hoogste en dikste bomen in Arnhem, maar ook die van de provincie Gelderland. Wat een joekels!

Hoogste boom in Arnhem

De hoogste boom in Arnhem staat in de bossen van de Waterberg. Hoge bomen vangen veel wind, en dat geldt zeker voor dit exemplaar. De Reuzenzilverspar is 44,20 meter hoog. De meting werd in 2019 uitgevoerd.

Hoogste boom in provincie Gelderland

In Gelderland staan heel wat hoge bomen, maar de allerhoogste vind je in Apeldoorn. Op Kroondomein Het Loo staat een dougglasspar met een hoogte van 50,5 meter. Deze meting werd in 2020 gedaan.

Dikste boom in Arnhem

Bomen groeien niet alleen in de hoogte, maar ook in de breedte. De dikste boom staat in in park Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem in Arnhem. Volgens Monumentale bomen vormen deze parken één geheel en daarom staat de dikste boom in drie parken. De tamme kastanje is 7,60 meter breed en is daarmee de dikste boom van Arnhem. De meting werd in 2022 uitgevoerd.

Dikste boom in provincie Gelderland

Wil jij de dikste boom van Gelderland bewonderen? Dan moet je naar Brummen, want daar staat een mammoetboom met een omtrek van 8,60 meter. De boom staat bij Huize Veldzicht en de meting dateert van 2021.

Oudste boom in Arnhem

Na de hoogste en de dikste boom van Arnhem is het nu tijd voor de oudste. Met 347 jaar is deze tamme kastanje de oudste van de stad. Hoeveel vogels hebben hun nestjes al gebouwd in deze ouwe knoest?

Oudste boom in provincie Gelderland

De oudste boom van Geldeland staat in Doornenburg. De zomereik staat op het terrein van Kasteel Doornenburg. Hoe lang de boom daar al staat? Ruim 522 jaar, wat een leeftijd!

De Poortwachters

In de Middeleeuwen had Arnhem poortwachters, zij bewaakten de stadspoort zodat er geen ongewenste mensen binnen kwamen. Die poortwachters hebben inwoners allang niet meer nodig, dus de stad doet het al een tijdje zonder. Toch zijn er nog wel drie bijzondere poortwachters in de vorm van bomen. Hoe dat zit? Leggen we uit in het artikel over de poortwachters van Arnhem.

