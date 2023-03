Hierom steken er oranje draden tussen de stenen uit in Arnhem

indebuurt.nlHé, er piepen oranje kabels boven de straatstenen in Arnhem uit. Je ziet de oranjekleurige kabels onder andere in het centrum, in Klarendal en Sint Marten. Wat doen deze draden in de Arnhemse wijken? Lees je hier!

Tegen de randen van huizen, aan de zijkant van winkelstraten, op veel plekken in Arnhem verdwijnen afgeknipte draden van ongeveer twintig centimeter de grond in.

Oranje draden wachten op aansluiting

De oranje draden zijn… Glasvezelkabels. Voor je gevoel is het misschien gek dat deze kabels uitsteken, maar het is gebruikelijk. Deze speciale internetkabels zijn in de straat aangelegd en wachten op aansluiting in het huis of pand waar ze voor liggen.

Volledig scherm Oranje kabels voor glasvezel © indebuurt Arnhem

Snel internet

Glasvezel zorgt ervoor dat je een snellere en stabiele internetverbinding hebt. KPN is al een tijdje bezig met het aanleggen van het glasvezelnetwerk in Arnhem. Dat gebeurt stapsgewijs. In de wijken Elden, Klarendal, Malburgen, Presikhaaf, Statenkwartier, Spijkerkwartier, en Velperweg-Noord is het netwerk gereed. Ongeveer tachtig procent van de huishoudens in Arnhem kan nu gebruik maken van glasvezel. Wil je weten wat daarbij komt kijken en wat het kost? Je leest er hier meer over.

