Hij vloog door de voorruit, zij moest opnieuw leren lopen na aanrijding bij laagstaande zon

column remco kock Als ik nou eens echt goed ging schrijven, kon ik ook in zijn College Tour

27 februari Op het Lorentz College in Arnhem-Zuid kreeg ik gymles van een leraar die qua buitenkant op Gordon leek. Ook qua binnenkant trouwens. ,,Dat touwklimmen gaat je goed af’’, riep hij richting een donkere jongen. Een Gordon-grap die ook in het vorige millennium over de rand was.