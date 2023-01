Hij wilde het huis van zijn ex, haar familie en nieuwe vriend in brand steken: stalker (49) accepteerde breakup niet

Een strafzaak tegen een 49-jarige stalker, die in 2020 vanuit de gevangenis in Arnhem medegedetineerden opdracht zou hebben gegeven om de woningen en voertuigen van zijn ex-vriendin, haar familie en schoonfamilie in brand te steken, is dinsdagochtend uitgesteld.

De verdachte moest verschijnen voor het Gerechtshof in Den Bosch. Tijdens de zitting werd duidelijk dat hij sinds 1 januari op de intensive care ligt. Zijn tussentijdse rechtszaak moest daarom met een week worden uitgesteld, omdat hij niet in staat was geweest afstand te doen van zijn recht om bij zijn zaak aanwezig te zijn.

De man had hoger beroep aangespannen tegen zijn veroordeling tot 59 maanden cel voor het uitlokken tot brandstichting. Zijn advocaat gaf aan dat de man nog altijd ontkent.

De verdachte kon het in 2018 niet verkroppen dat zijn vriendin hem aan de kant had gezet. In de eerste maanden van dat jaar reed de man vaak meerdere keren per dag langs haar woning en gluurde hij door een hek naar binnen.

Nieuwe vriend

Hij had het ook gemunt op haar nieuwe vriend. Deze had een kantoor in Nuenen, dat was verbonden met de woning van zijn ouders, een echtpaar op leeftijd. De stalker stak deze bedrijfsruimte en een auto in brand. Het hof legde hem later een celstraf op van 7 jaar en 7 maanden.

De verdachte verbleef na zijn arrestatie in de PI Arnhem. Daar maakte hij in 2019 bij een werkproject kennis met een 36-jarige Poolse medegevangene. De rechtbank in Maastricht constateerde vorig jaar dat hij deze man, vlak voor diens vrijlating in januari 2020, een instructiebrief voor brandstichtingen doorspeelde.

Celstraf van één jaar

Hij had later ook geregeld telefonisch contact met deze man. Agenten arresteerden de Pool, toen deze met een gestolen Opel Vectra door Venlo reed. Hij droeg de brief bij zich, onder meer voorzien van plattegronden van diverse panden en de beloofde beloning. Hem was volgens dit document in totaal 3000 euro toegezegd. De Pool kreeg een celstraf van één jaar.

De stalker zou in de Arnhemse Blue Band Bajes geprobeerd hebben om ook een tweede gedetineerde te rekruteren.

