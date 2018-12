Hinder door plaatsen van wegwijzers op Roermondsplein in Arnhem

fotoserie Hulpsint en Piet in beeld

2 december Het is deze dagen een komen en gaan bij de grootste Gelderse verhuurder van sinterklaaskleding in Ede en Arnhem. Martin de la Mar is al 17 jaar werkzaam als verhuurder van Sint en Piet-pakken. Zo’n 160 kostuums, waarvan 45 Sinterklaas-outfits heeft hij in de verhuur.