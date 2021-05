Historische dag: eerste bewoners betrekken voormalige ING-kolos in Arnhem

Politie: Jacht op agent na geweld in Sonsbeek­park is onaccepta­bel en strafbaar

28 april ARNHEM - Dat een politieagent wordt opgejaagd nadat hij dinsdag op Koningsdag een klap gaf aan een amokmaker in het Sonsbeekpark in Arnhem is ‘onacceptabel en tevens strafbaar’. Dat stelt sectorhoofd Naomi Hoekstra van de politie Gelderland-Midden in een reactie op het incident, dat is gefilmd en veelvuldig wordt gedeeld op sociale media.