Hittegolf? In deze winkel in Arnhem staan de kerstbomen al

Het contrast kan dinsdag niet groter zijn: een hittegolf en kerstbomen in de etalage van It's All About Christmas in de Ketelstraat in Arnhem.

In het voormalige pand van Cool Cat draait de airco en dat is wel zo prettig voor de medewerkers die 600 vierkante meter aan kerstbomen en -decoratie moeten uitpakken. In de etalage prijken de rijk versierde kunstbomen. Een student op introweek vraagt of hij mag poseren voor een foto. Zijn medestudenten spuiten hem met scheerschuim een grote witte baard op.



In de winkel is het aanpoten voor ‘chef kerst’ Romy Starink en de rest van haar team. De Arnhemse winkel is één van de elf vestigingen die het team moet inrichten. ,,De trend dit jaar is stoer en industrieel”, zegt ze terwijl ze naar een metalen ster in een boom wijst.

Erg vroeg

De winkel zorgt voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen bij het winkelend publiek. ,,Kerstbomen? Ze zijn wel erg vroeg.” Principiële bezwaren klinken er niet in de winkelstraat. ,,Ach, er zullen genoeg mensen zijn die het ook nu al leuk vinden”, zegt een jonge vrouw.



Starink verwacht niet dat het in september al storm zal lopen. ,,Meestal vanaf november begint het te lopen. Maar er zijn ook genoeg mensen die helemaal gek zijn op kerst en misschien wel eerder al willen komen winkelen.”

Volledig scherm Korte broeken en kerstbomen in het centrum van Arnhem. © Rolf Hensel

Pepernotenwinkel ook binnenkort open

It's All About Christmas is niet de enige winkel voor de feestdagen die al vroeg haar deuren opent in de stad. Ook De Pepernotenfabriek strijkt begin september in de Arnhemse binnenstad neer. Als vanouds valt daarbij de keuze op een winkelunit die tijdelijk leeg staat. Dit jaar is dat de winkel aan de Grote Oord, schuin tegenover McDonalds.

365 dagen kerstmis

Wanneer tuigt Starink de kerstboom op in haar eigen huis? ,,Niet”, lacht ze. ,,Ik hang alleen wat lampjes op in huis. Voor ons is het al 365 dagen per jaar kerstmis.”



De winkel in Arnhem gaat eind september open voor het publiek.