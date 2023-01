Hoe Arnhem in het duister tast naar een oplossing voor de dramatisch lage verkiezingsopkomst

Jeugdover­last in Duiven na de coronaperi­o­de fors afgenomen

DUIVEN - Het aantal meldingen bij de politie van jeugdoverlast in het dorp Duiven is vorig jaar sterk afgenomen ten opzichte van de jaren ervoor. Waren er in de coronajaren 2020 en 2021 nog respectievelijk 206 en 245 meldingen, in 2022 waren het er nog maar 92. Daarmee is het niveau terug op het pre-coronajaar 2019, toen er 80 meldingen waren.

11 januari