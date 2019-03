Hoe de diefstal van één blikje bier al tijdrovend kan zijn: ‘Eigenlijk van de zotte’

In heel Gelderland werden in 2018 per maand gemiddeld 295 winkeldiefstallen gepleegd én geregistreerd, laten cijfers van de politie zien. Hoe vaak daar een supermarkt bij was betrokken, is onbekend.



De Arnhemse wijkagent Frank Daeseleer berichtte onlangs op Twitter nog over een veelpleger die zeker zes keer etenswaren jatte bij de Albert Heijn aan de Velperbuitensingel. De man nam zou onder meer kaas, kip, zalm, koffie en grote hoeveelheden biefstuk hebben meegenomen zonder af te rekenen. De totale waarde: zo’n 570 euro.



Daeseleer stelt dat een roof voor dusdanig veel geld niet alledaags is. ,,Meestal gaat het om kleinere bedragen. Een diefstal voor vijf tot tien euro is geen uitzondering.’’