Hoe de gebroeders Riemer de strijd aanbonden met de Arnhemsche Tramweg Maatschappij

Het openbaar streekvervoer is vandaag de dag in handen van grote bedrijven. Dat was in vroeger dagen wel anders. Tal van kleine familiebedrijfjes waagden zich met een startende onderneming in het streekvervoer. Een van de bekendste vervoersbedrijven uit vroeger tijden was het Arnhemse familiebedrijf Gebr. Riemer, dat geruime tijd in en rond Arnhem actief is geweest.



Het familiebedrijf, ooit gestart in de Roggestraat en met een latere vestiging aan de Boulevard Heuvelink, verzorgde vanaf 1875 omnibus-diensten tussen Arnhem en Velp. In 1880 vestigde het bedrijf een stalhouderij in het in dat jaar gebouwde pand op de hoek van het Willemsplein en de Oude Stationsstraat, het pand waar tegenwoordig een uitzendbureau is gevestigd.