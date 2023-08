Hoe de Gele Rijders aan hun naam kwamen en waarom hun karakteristieke uniform is ‘uitgestorven’

indebuurt.nl Virtueel in een achtbaan, ruimte­schip of raceauto: Arnhem is een nieuwe speelhal rijker

Felgekleurde neonlichten en toestellen in futuristische vormen; dat kenmerkt So real VR Arcade Games in winkelcentrum Kronenburg. Maar van al die bombarie zie je niets als je in een van de attracties gaat, want deze nieuwe speelhal in Arnhem is gebaseerd op virtual reality.