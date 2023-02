Hoe drie vrouwen gingen slapen in een verbouwde schuur en er twee niet meer wakker werden: 'Het is zo'n triest verhaal’

UPDATE Vrouw (37) die zingend over straat liep in Klarendal is nu verdachte van stadsbrand met twee doden: ‘Het is in- en intriest’

De 37-jarige T. hoopte op een carrière als zangeres, maar gleed af in een leven vol verslavingen. Afgelopen zaterdagavond hield de politie haar aan in verband met de brand in de De Wiltstraat in Arnhem, waarbij twee personen het leven lieten. Ze wordt verdacht van brandstichting, zo laat een politiewoordvoerder woensdagmiddag weten.