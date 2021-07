Hoe een coronatest voor extra reisstress zorgt: ‘Jongens moesten vorig jaar een vluchtje later pakken’

Verwarring in het pand van testbedrijf Health Check Center in de Arnhemse binnenstad. In de wachtrij was de 39-jarige Premton, die niet met zijn achternaam wil reageren, er nog heilig van overtuigd dat de geldigheidsduur van een coronatest pas ingaat na het ontvangen van de uitslag.



Nu hoort hij van een medewerkster in blauw spatschort dat het aftellen al begint vanaf het moment waarop de test is afgenomen. Oeps.



Premton moet plots binnen 72 uur Kroatië zijn doorgecrosst met de auto, anders heeft hij eigenlijk sowieso niks aan zijn PCR-test. En dat terwijl hij pas een dag later vanuit de Gelderse hoofdstad vertrekt met zijn gezin.



Hij laat zich speciaal testen omdat hij, op weg naar familie in Kosovo, in Kroatië wat uurtjes slaap wil pakken en twijfelt of dat daar kan zonder negatieve testuitslag. Maar hij verwacht dat het allemaal wel goedkomt. ,,Kalm blijven is altijd het best’’, laat hij in het Engels weten. ,,Zelfs als het even zwaar is.’’