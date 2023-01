Hoe een grapje werkelijkheid werd: Sven en Stijn zijn straks eigenaar van vier sportscholen tegelijk

Nieuwjaars­re­cep­tie is terug in Liemers, maar hoe hoort het eigenlijk? ‘Als vrouwen mij willen zoenen doen we dat’

DUIVEN - Sportclubs, bedrijven, verenigingen en sportclubs in de Liemers houden na twee coronajaren weer een nieuwjaarsreceptie. Wat doe je: handen schudden, kussen of geef je een boks of knikje?

4 januari