Hoe één kalkoenboer net zoveel stikstof uitstoot als alle automobilisten besparen op de snelweg

Dat blijkt uit berekeningen van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor onder andere de Gelderlander. Landelijk gaat het om enkele tientallen veehouderijen met een hoge uitstoot die vlak naast beschermde natuurgebieden liggen, zo blijkt uit een analyse van gegevens van ruim 19.000 veehouderijen. Dat kleine aantal bedrijven verspreidt onevenredig veel stikstof op natuurgebieden.



Vanwege hun ligging, omvang, verouderde stallen of een combinatie daarvan is de druk van sommige bedrijven op natuurgebieden extreem groot. Zo veroorzaakt één kalkoenboer uit Ermelo op de Veluwe meer stikstofneerslag dan alle automobilisten in Nederland besparen met de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur.



In Gelderland ligt de bouw van zeker 3.000 woningen stil door de stikstofcrisis. Het kabinet heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een opkoopregeling van deze zogenoemde piekbelasters, maar wil deze boeren niet verplichten te stoppen. Ook voor provincies is vrijwilligheid om te stoppen cruciaal. Maar lang niet alle boeren weten dat ze extreem belastend zijn voor de natuur.