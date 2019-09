Hoe een klein Arnhems bedrijf het grote FIFA helpt: ‘Begon op een zolderkamer’

Video Tbs dreigt weer voor Arnhemmer na neersteken vrouw bij Korenmarkt

14:29 ARNHEM – Een 26-jarige Arnhemmer was pas net vrij, na ruim acht jaar grotendeels in gesloten instellingen wegens onder meer jeugd-tbs, toen hij een voorbijgangster in de Arnhemse Pauwstraat levensgevaarlijk in haar onderbeen stak. Dat gebeurde nacht na afgelopen kerst, vindt het Openbaar Ministerie bewezen.