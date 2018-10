Hoe een woonboot langs de Rijn in Arnhem verandert in een stacaravan

Geen taxussnoei­sel opgehaald in Arnhem tegen kanker, maar dat is geen ramp

8:35 ARNHEM - Dit jaar is er in Arnhem en directe omgeving geen snoeisel van de taxus opgehaald ter bestrijding van kanker. Volgens Taxus voor Hoop, het bedrijf dat voorheen in de zomer het snoeisel in deze regio inzamelde, kunnen zij niet voldoen aan de eisen die de farmaceutische industrie stelt.