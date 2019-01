Hoe fotograaf Erik de schoonheid van de Rijnwijk in Arnhem vond

Arnhemmer Erik van Cuyk toont het antwoord in Rijnwijk Mijn Wijk, het fotoboek dat hij maakte over het bijna een eeuw oude buurtje tussen de Westervoortsedijk en de Rijn.



Fotograferen is de passie van Van Cuyk, in het dagelijks leven werkzaam als communicatieadviseur bij de gemeente Arnhem.



Het in beperkte oplage gedrukte boek over Rijnwijk - via crowdfundingsplatform Voor de Kunst loopt een campagne om over enkele maanden ook een uitgebreider handelseditie uit te kunnen brengen - is de weerslag van een project waarmee hij afstudeerde aan de Fotoacademie in Amsterdam. ,,Die opleiding is een kunstacademie voor mensen met een camera.”