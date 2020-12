Hoe gek het ook klinkt: laten we nog een keertje van de lockdown genieten

Ik was nieuwsgierig naar de verdere ontboezemingen van de kale man, maar omdat ik een voorbijganger was, leek het me gek om te blijven staan en luisteren.



Ik had kunnen stoppen om te doen alsof ik met mijn telefoon een foto maakte van de lege Korenmarkt, ramptoeristje spelen, maar dat was me toch wat te geforceerd en ongeloofwaardig: een lege Korenmarkt is al een tijdje normaal.



Dus liep ik door. Iets verderop tetterde een vrouw in haar telefoon dat ‘die tyfus Action’ toch dicht zat. ,,En de HEMA ook!’’



Toen Rutte in maart vanuit het torentje aankondigde dat Nederland op slot ging, was het land in shock. Toch brak de zon door. Letterlijk. De eerste golf was hoog, vooral in Brabant, maar in Arnhem gingen we verre van kopje onder.



Zeker die eerste weken was er geen wolkje aan de lucht. Sommige mensen meenden dat het weer ons iets wilde zeggen. In ieder geval was de strakblauwe hemel mooier zonder al die vliegtuigstrepen.