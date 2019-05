Hoe gevaarlijk is de drug ayahuasca? ‘Ik heb gebraakt als een vuurspuwende draak’

Een combinatie van twee jungleplanten in een kokend heet soepje, zorgt voor het ontstaan van de stof DMT. Daar krijg je een trip van die gebruikers omschrijven als helend.



Journalist Nils Elzenga (37) onderging een tiental sessies. ,,Ik ken geen ander middel dat zó direct de wortels blootlegt van mijn onderdrukte psychische pijn. Op een uniek intense manier laat ayahuasca me voelen, voor mij een veel diepere ervaring dan begrijpen.



Zo schepte een sjamaan tijdens een van de sessies eens mijn hart uit mijn lichaam. In haar handen begon het licht te geven als een ondergaande zon. Ik huilde omdat ik me lang niet zo heel had gevoeld.”