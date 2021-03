Hoe komen we ooit nog normaal aan een huis? ‘Druk is zo hoog dat het Rijk wel gaat bewegen’

Van verdrietige emoticons tot een moeder die vertelt dat ze de komende jaren met haar kinderen maar in een te klein huis blijft wonen. Geen haar op haar hoofd die er nu aan denkt een ‘bizar hoge’ prijs voor een huis te betalen. Onder berichten over de verhitte woningmarkt op de Facebookpagina van De Gelderlander vind je doorgaans tientallen reacties. En die laten weinig tot de verbeelding over: het kopen of huren van een woning is, helemaal voor starters en alleenstaanden, uitgegroeid tot een vrijwel onmogelijke missie.



Wie een huis zoekt en de ervaringen van makelaar Harm Timmermans van Van Schuppen Makelaars uit Veenendaal aanhoort, wordt al niet veel vrolijker. Overbieden met 10.000 tot 15.000 euro op een tussenwoning ziet hij als ‘vrij normaal’. ,,Als een huis er netjes uitziet, staan gerust twintig bezichtigingen gepland en wordt ook nog een reservelijst opgebouwd’’, zegt Timmermans. ,,Heel eerlijk: ook voor een twee-onder-een-kapwoning van 6 ton is de animo groot.’’