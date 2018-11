Hoe komt het dat tankstations zonder brandstof zitten?

1. Waarom staan sommige tankstations droog?

Door de lage waterstand kunnen olietankers veel minder olie verschepen van de raffinaderijen in de Randstad naar de oliedepots in het land. Een vol schip kan wel 2 miljoen liter brandstof vervoeren, maar nu nemen ze 30 tot 60 procent minder mee. De oliedepots raken daardoor leeg. In deze regio is het Shell-depot in Arnhem belangrijk. Zowel Shell als andere oliemaatschappijen, zoals BP, maken er gebruik van. Het depot zat deze zomer nog helemaal vol, maar nu is de bodem in zicht.

2. De waterstand is al maanden laag. Hoe kan het dat er nu problemen ontstaan?

Er was een voorraad, maar die is nu verbruikt. Alle olie die binnenkomt, wordt meteen vervoerd naar pompstations. Voor sommige tankstations is er geen brandstof beschikbaar. Oliemaatschappij Shell kiest ervoor om sommige onbemande stations nu helemaal niet te bevoorraden. BP verdeelt de pijn. Op gemiddeld tien stations per dag zijn er tijdelijk een of meer producten niet te krijgen.

3. Kunnen tankwagens de stations niet bevoorraden?

Dat gebeurt nu met alle tankwagens en chauffeurs die beschikbaar zijn. Ze rijden nu niet naar het oliedepot in Arnhem om hun tankwagens te vullen, maar naar de raffinaderijen in het westen of depots elders in het land waar wel voldoende brandstof is. Brandstofhandelaar Kuster Olie uit Babberich laat chauffeurs ’s nachts op en neer naar het depot in Utrecht rijden, zodat er overdag voldoende brandstof op de pompstations is.

4. Hoe lang gaat dit nog duren?