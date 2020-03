Hoe krijg je het kind weer centraal in een vechtscheiding? ‘Ouders zijn bereid steeds verder te gaan’

ARNHEM - Ouders die het in een scheiding niet eens worden over hun kinderen gaan steeds verder in hun strijd. Een uitspraak van een rechter wordt gezien als het begin van de volgende ronde. Nog een rechtszaak, of in hoger beroep. ,,Ze zijn bereid om steeds verder te gaan”, zegt raadsheer Jan Bram de Groot van Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden.