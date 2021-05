Hoe Merhawi (18) maanden op straat moest doorbrengen: ‘Steeds meer Eritrese jongeren zitten in dit schuitje’

overburen Kunsthisto­ri­cus Marga baalt van uitzicht op nieuwbouw: ‘Dit doet pijn aan een geschoold oog’

14:33 Elke week spreken we iemand met bijzondere overburen. Deze week Marga van Mechelen (68), gepensioneerd kunsthistoricus met een specialisatie in architectuur, over grote kantoorgebouwen in het Burgemeesterskwartier in Arnhem.