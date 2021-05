Hoe met één spectaculaire actie 54 gevangenen werden bevrijd uit het Arnhemse Huis van Bewaring

Arnhemse horeca gaat voor lunch onder terraswar­mer: ‘Met vijf gasten op het terras zijn we al blij’

8 mei ARNHEM - Met een lach en een traan omarmt de horeca in Arnhem noodgedwongen de beperkte openingstijden van het terras in de grillige lente in coronatijd. De uitbaters zijn al blij als ze mensen weten te verleiden tot een lunch onder de terraswarmer of een vroeg diner. Bij de grotere zaken is het verlangen groot naar een terras waar straks in de zon weer meer dan vijftig mensen mogen zitten. Zondag hopen ze op een klapper. ,,Verras je moeder met Moederdag met een terrasje.”