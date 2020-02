Hoe moet je omgaan met drugsgebruik van je kind?

tipsARNHEM - Directeur Eelco van der Kruk van het Thomas a Kempis College in Arnhem maakt zich ‘enorme zorgen’. In sommige klassen zou zeker de helft van de leerlingen weleens blowen . Het Trimbos Instituut informeert ouders over drugsgebruik bij kinderen. Een greep uit de tips van www.drugsinfo.nl

Als je kind (nog) niets gebruikt

1. Tot 18 jaar is het advies om drugsgebruik te verbieden, net als bij alcohol. Zorg dat jouw normen over drugs duidelijk zijn en dat je kind begrijpt waarom je daar regels over stelt.

2. Wanneer je kinderen ouder worden en minder vaak thuis zijn: weet waar ze zich mee bezig houden, wie hun vrienden zijn, met wie ze uitgaan, wat ze doen, hoe zo’n avond er uit ziet, hoe ze thuis komen.

3. Maak het bespreekbaar. Een onderwerp is bespreekbaar als jij en je kind het gevoel hebben dat jullie vrij kunnen zeggen wat je wilt. Dat is makkelijker wanneer je dat ook al doet als ze jong zijn en niet pas voor het eerst als ze zich in het uitgaansleven storten.

Als je kind experimenteert

1. Vraag je kind wat het weet van de risico’s. Probeer in gesprek te komen over de nadelen van het gebruik. Zorg dat je goed geïnformeerd bent. Overdrijf de risico’s niet.

2. Je kunt ook even stil staan bij de prettige effecten die je kind bij het gebruik heeft ervaren. Dit kan ertoe bijdragen dat een kind zich gehoord voelt en meer open staat voor de dingen die je zegt over de risico’s.

3. Als een kind nog maar net experimenteert, kan verbieden helpen. Als je al afspraken met je kind hebt gemaakt over drugs; wijs je kind hierop en houd hem of haar eraan.

Als je kind al regelmatig gebruikt

1. Als een kind al regelmatig gebruikt, heeft verbieden in de meeste gevallen geen zin meer. Maar wat als je kind nog heel jong is, of kwetsbaar lijkt voor verslaving? Soms kan duidelijke grenzen stellen nog wel werken. Laat je ondersteunen door een instelling voor verslavingszorg of vraag advies bij de Drugs Infolijn. (0900-1995)

2. Ook als ze ouder zijn, hebben kinderen behoefte aan grenzen. Als je niet kunt voorkomen dat ze gebruiken, maak dan afspraken over het gebruik. Bijvoorbeeld: geen alcohol en drugs buiten het weekend. Kijk of je samen tot afspraken kunt komen; als een kind heeft meegedacht over een afspraak, zal het zich er waarschijnlijk beter aan houden.