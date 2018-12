Hoe Pieter van Vollenhoven een vrouw uit het bos redde: ‘Ze heeft echt geluk gehad’

updateWat was er gebeurd als ik haar niet gezien had? Prof. mr. Pieter van Vollenhoven vraagt het zich nadrukkelijk af. Hij redde gisteren een jonge vrouw, die op een fiets hopeloos verdwaald was in de bossen bij Apeldoorn. ,,Het was bijna donker en koud. Ze was al lichtelijk in paniek. Ze stond midden in het bos op een zandpad, ver van de bewoonde wereld.’’

Van Vollenhoven wil heel graag weten of het goed is afgelopen met de vrouw. ,,Ik heb haar teruggebracht naar de weg, bij de Echoput. Vandaar zou ze verder gaan richting Hoenderloo. Ze kwam uit Arnhem. Dat is ook niet naast de deur.’’

Hond uitlaten

Van Vollenhoven, die samen met prinses Margriet aan de rand van het uitgestrekte bosgebied in Apeldoorn woont, was de hond aan het uitlaten. ,,Ik rij wel eens met een elektrisch karretje het bos in om daar dan een rondje te maken. Leuk voor de hond en ik kijk dan altijd ook even of er iets te fotograferen is. Dat ik precies op dat moment op de plek was waar de vrouw zich bevond, is echt stom toeval. Of misschien was het wel de Heer die het regelde.’’

Van slag

Hij heeft zijn naam wel genoemd, maar had niet het idee dat het doordrong tot de vrouw. ,,Ze was duidelijk van slag.’’ Van Vollenhoven bleef na afloop met veel vragen achter. ,,Wat doe je daar zo diep in het bos, vroeg ik me af. Het was 16.30 uur. Een half uur later was het donker. En wat was er gebeurd, als ik daar niet was geweest? Ze heeft echt geluk gehad. Daarom ben ik zo benieuwd hoe het is afgelopen. Is ze veilig thuisgekomen?’’