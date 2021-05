Hoe schatrijke George Soros miljoenen verdiende aan een Arnhems volksbuurtje: ‘Kwetsbare mensen zijn de pineut’

Man breekt kaak op twee plaatsen bij zware mishande­ling in Arnhem

14 mei ARNHEM - Een man is gisteren aan het einde van de middag zwaar mishandeld in het centrum van Arnhem. Als gevolg daarvan brak het slachtoffer, afkomstig uit Eefde, zijn kaak op twee plaatsen. Over de dader of daders is volgens de politie nog weinig bekend.