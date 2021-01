Hoe seksuele misdragingen lang verborgen bleven bij Arnhemse toneelgroep: flirten, zoenpogingen en meer

Dat blijkt uit een gelekt document met de belangrijkste punten uit het rapport. Voormalig zakelijk leider Ruud van Meijel, die Oostpool in 2019 verruilde voor het Chassé Theater in Breda, wordt door ‘een belangrijk aantal melders’ beschuldigd van vernedering, schreeuwen en machtsmisbruik. Hij wil niet reageren en heeft geen medewerking verleend aan het onderzoek. Ook de raad van toezicht, die alarmerende meldingen zou hebben beschouwd als incidenten, krijgt het voor de kiezen. Voorzitter Karen Verkerk is per 1 januari vertrokken.



De verwijten aan het adres van de bestuurders van Oostpool komen niet uit de lucht vallen. De toneelgroep ligt al langer onder de loep om vermeend grensoverschrijdend gedrag door Azzini. Vier oud-medewerkers stelden misstanden als seksuele intimidatie in maart 2020 met een brief aan de kaak bij de raad van toezicht. De vier waren tussen 2011 en 2015 stagiair bij Oostpool of hadden een tijdelijk contract. De brief volgde na een essay van een van de klokkenluiders in dagblad Trouw, dat al over het nieuwe rapport berichtte.