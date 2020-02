Hoe soldaat Sebastiaan op een yogamatje belandde: ‘Dit kon ik echt niet in het begin’

video Populaire honden­crèche Doggies Dig It in Arnhem moet wijken voor woningbouw in Meiners­wijk

16:00 ARNHEM Veel mensen uit Arnhem en wijde omgeving vertrouwen wekelijks hun hond toe aan de goede zorgen van Jessica Derks en haar team bij hondencrêche Doggies Dig It in Meinerswijk in Arnhem. Maar de crèche moet wijken voor woningbouw in de uiterwaarden, dus ravotten in speelweide op het terrein van de voormalige steenfabriek is binnenkort passé.