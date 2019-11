Hoe vertel je je kind de waarheid over Sinterklaas?

Dochter Evi ging naar groep 5, deed mee aan het maken van de surprises, maar stond daarna ook weer aandoenlijk bij een denkbeeldige schoorsteen te zingen. Het kon voor haar allemaal naast elkaar bestaan. Martens: ,,Ik vroeg me af: wacht ik nu tot een klasgenoot haar op een lompe manier zegt hoe het zit? Of verzin ik zelf een manier?”



Martens koos voor het laatste. ,,Om tegen mijn kinderen te zeggen dat wij cadeaus kopen, die in een zak stoppen en voor de deur zetten, vond ik geen recht doen aan het feest. Het is ook echt meer dan dat. We vinden in Nederland het sinterklaasfeest heel belangrijk. Zo belangrijk dat we er zelfs al jaren ruzie over maken. Maar als onze kinderen 8 jaar zijn vertellen we ze botweg dat het allemaal nep is. Om die reden hebben velen ook geen goede herinnering aan het moment dat ze erachter kwamen dat Sinterklaas niet bestaat. De magie van Sinterklaas eindigt dan met boosheid en teleurstelling.”