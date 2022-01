Hoe we er massaal op uit trekken in deze lockdown: weg uit de binnenstad, massaal de natuur in

Sinds 19 december geldt er een harde lockdown in het land. Alles is dicht, behalve de essentiële winkels. Toch is daar in onze verplaatsingen minder van te merken dan tijdens vorige lockdowns. Want hoewel de winkels, horeca en cultuursector allemaal gesloten zijn, gaan we toch nog vaak de deur uit.



Dat blijkt uit mobiliteitscijfers van onderzoeksbureau DAT.mobility uit Deventer. De onderzoekers kunnen middels het mede door hen opgezette Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) zien wanneer, hoe, waar en met welk vervoersmiddel de 10.000 aangesloten panelleden zich verplaatsen. De panelleden zijn verspreid over het land en zitten in verschillende leeftijds- en inkomensklassen.