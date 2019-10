Hoe wijkbewoners de junks en dealers uit Klarendal sloegen

Het is dit najaar dertig jaar geleden dat de buurt het zo zat was, dat een knokploeg huizen van dealers en auto’s van drugstoeristen kort en klein sloeg.



,,Je stapte de voordeur uit en struikelde over een junk die daar lag. Onderweg naar de supermarkt werd er open op straat gedeald”, vertelt Loes* uit Klarendal. Ze wil alleen anoniem haar verhaal vertellen, want ook al is het lang geleden, het ligt gevoelig.



En Loes woont nog steeds in de wijk. Tijdens een gesprek aan de keukentafel schetst ze het beeld dat veel mensen uit Klarendal geven: overal junks, spuiten op straat en onveilige situaties.