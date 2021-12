Hoera! In Burgers’ Zoo zwemt een drachtige zeekoe rond, en je kunt haar live volgen

videoARNHEM - Het Caribische zeekoevrouwtje van Koninklijke Burgers’ Zoo is drachtig. Biologen en dierverzorgers van het Arnhemse dierenpark verwachten de geboorte in december of januari. Tot die tijd kun je live een kijkje nemen in het zeekoeienverblijf.

Via een livestream, die van bovenaf is gericht op een deel van het verblijf, kunnen geïnteresseerden 24 uur per dag volgen wat het zeekoeienvrouwtje doet.

Buik zakt uit

De omvang van de buik van de zeekoe neemt duidelijk toe. In het begin zagen dierverzorgers dit alleen in de breedte, maar nu zien ze ook dat de buik van de moeder aan het uitzakken is naar beneden. Het kan zijn dat dit te maken heeft met het indalen van het jong.

Volledig scherm Het drachtige zeekoeienvrouwtje heeft een dikkere buik dan normaal © Theo Kruse / Koninklijke Burgers' Zoo

Het zeekoevrouwtje laat zich de laatste tijd vaker zien op plekken in het bassin waar ze normaliter weinig komt. Alsof ze de boel aan het verkennen is.

Dieet gehalveerd, vrouwtje wiegt

Volledig scherm De drachtige zeekoe van Burgers' Zoo. © Theo Kruse/Burgers' Zoo Het zeekoevrouwtje eet ongeveer de helft van wat ze normaal naar binnen werkt. Dat is voordelig voor de dierentuin, want zeekoeien staan bekend als de dieren met het duurste dieet van het hele park. Normaal eten drie zeekoeien samen dagelijks zo'n 60 kilo aan groenten, vertelde een verzorger ooit. Andijvie, paksoi, Chinese kool, bleekselderij, maar ook seizoensgebonden producten zoals boerenkool. Ook krijgen de beesten dagelijks geperste brokken.



Dat het zeekoeienvrouwtje nu minder eet, is normaal. Bij vorige drachtige zeekoeien gebeurde hetzelfde toen de geboorte in zicht kwam. Daarnaast zien de dierverzorgers het vrouwtje geregeld wat zacht van links naar rechts wiegen. Dit komt waarschijnlijk door de activiteit in haar buik.

Geen echo

Ondanks al deze waarnemingen is het niet te zeggen wanneer de jonge zeekoe precies geboren zal worden. Dit komt mede omdat Burgers’ Zoo geen echo heeft gemaakt. Bij een dier dat permanent in het water leeft, is het erg lastig om een echo te maken. Bovendien wil het Arnhemse dierenpark het drachtige dier juist rust en ruimte geven.

De livestream is te volgen via onderstaande video:

Niet voor het eerst, wel bijzonder

Alhoewel het niet voor het eerst is dat er een zeekoejong op komst is in Burgers’ Zoo, is het wel bijzonder. Een geboorte in gevangenschap is uitzonderlijk. In de Europese dierentuinen, waar iets meer dan 30 zeekoeien leven, worden maar sporadisch jongen geboren. Zo ook in Arnhem. In 1993 en 1995 mocht Burgers’ Zoo een Caribische lamantijn verwelkomen. Daarna volgde er nog één, in 2019.

Het jong dat in 2019 werd geboren, leek in eerste instantie gezond. Na verloop van tijd kreeg het dier echter last van een huidziekte. Ondanks de zorg van de dierenarts, dierverzorgers en biologen ging het steeds slechter met de jonge zeekoe. In januari van dit jaar, toen het dier nog geen twee jaar oud was, stief het.

Volledig scherm Het drachtige zeekoeienvrouwtje © Theo Kruse / Koninklijke Burgers' Zoo