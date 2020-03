Hoestend personeel van Arnhems ziekenhuis uit voorzorg op corona getest

Longontsteking

Patiënten met een longontsteking waarvan niet duidelijk is wat de oorzaak daarvan is, worden vanaf nu ook getest op corona, meldt de woordvoerder. Dat gebeurt ook in andere ziekenhuizen.



Het ziekenhuis in Arnhem blijft, in tegenstelling tot onder meer het Nijmeegse CWZ, patiënten wel gewoon de hand schudden. ,,Dat is met een goede handhygiëne geen probleem.’’



Volgens de woordvoerder wordt oo nauwgezet in de gaten gehouden hoe het is gesteld met de voorraad mondkapjes en operatiejasjes. ,,Want die komen allemaal uit China en daar ligt de productie stil.’’ Voorlopig is er nog genoeg voorraad.