Hoge straffen geëist tegen ‘bende’ uit winkels stelende Arnhemse asielzoekers

Vijf nieuwe lokalen voor De Salamander in Schuyt­graaf

15:47 ARNHEM - Na iets meer dan tien jaar krijgt brede school De Salamander in de Arnhemse wijk Schuytgraaf vijf nieuwe lokalen. Maandag is de bouw begonnen. Over vier maanden moet de uitbreiding klaar zijn. Ouders en kinderen zijn van tevoren ingelicht over de bouw en de parkeersituatie.