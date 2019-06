Homohaat wordt maar zelden bestraft, wel als er ‘vieze’ of ‘gore’ wordt gebruikt

Twee jaar na ‘de beton­schaar’: ‘Eigenlijk is er voor homo’s niks veranderd’

1 juni ARNHEM - Prominente politici liepen hand in hand over het Binnenhof, er waren demonstraties en ook in internationale media was er aandacht voor het homostel uit Arnhem dat op de Nelson Mandelabrug in elkaar werd geslagen en voor homo en flikker werd uitgescholden.