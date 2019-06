Hond Siska ‘onnodig afgemaakt’ in asiel: ‘Spijt, verdriet en frustratie niet in woorden te vatten’

,,De trieste waarheid is dat ze met één telefoontje gered had kunnen worden.’’



Siska is niet meer. De ‘zeer lieve en bescheiden hond met een flinke dosis nieuwsgierigheid’ is donderdag in het Dierentehuis Arnhem na het toedienen van een spuitje overleden.



‘Onnodig afgemaakt’, stelt Maaike van Rooy. De 41-jarige uit het Liemerse Aerdt was vijf jaar vrijwilliger in het asiel aan de Larensteinselaan in Velp en begeleidde daar intensief de getraumatiseerde Siska.



,,Mijn spijt, verdriet en frustratie hierover zijn niet in woorden te vatten. Het enige wat mij nog rest in deze situatie, is om de dood van Siska niet ongemerkt voorbij te laten gaan’’, aldus een emotionele Maaike.



,,Siska is ooit gegrepen door een andere hond en droeg de littekens hiervan op haar lichaam én in haar koppie. Uit angst viel zij uit naar andere honden en de stress en prikkels in het asiel versterkte dit gedrag.’’