Hondenbescherming overstelpt met vuurwerkklachten

Vanuit deze regio kwamen meldingen van bezitters met doodsbange honden onder meer uit Arnhem, Veenendaal en ‘s-Heerenberg. Ook de politie krijgt klachten.



Het kabinet wil voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod, zo lekte maandag in Den Haag uit. Dit om de ziekenhuzien in de coronacrisis te ontlasten. Het maakt ook de handhaving voor de politie op de drukste avond van het jaar makkelijker.



Eerder werd al knalvuurwerk en vuurpijlen verboden. De hondenbescherming juicht een compleet verbod toe en hoopt op een ‘vuurwerkverbod voor altijd.’ Elk jaar hebben duizenden honden last van het geknal.



Op straat voeren jongeren en politie een kat-en-muisspel. Ondanks het verbod wordt er volop geknald. ,,Jongeren hebben blijkbaar een uitlaatklep nodig”, zegt een landelijke politiewoordvoerder. ,,Al sinds het begin van de coronacrisis is de overlast door de jeugd toegenomen. Geluidsoverlast, overlast door drugs en drank, en nu dus in de combinatie met vuurwerk.”