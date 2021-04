Honderden activisten vragen aandacht voor straatintimidatie: ‘Een groep jongens riep: laat je billen zien’

Vluchtver­haal van Kamiran (18) raakt Arnhemse fotograaf: ‘Ik zie nu hoe luxe wij het hebben’

9 april ARNHEM - In 2018 zet de inmiddels 18-jarige Kamiran Rashid voor het eerst voet op Nederlandse bodem. Hij is in zijn eentje gevlucht vanuit zijn thuisland Syrië. Zijn heftige vluchtverhaal en zijn integratie in Nederland staan centraal in het fotoboek ‘Kamiran - Weg naar een nieuwe toekomst’, gemaakt door de Arnhemse fotograaf Bernard de Graaf.