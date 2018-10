'Honderden' boze fysiotherapeuten voeren actie bij VGZ in Arnhem

Ouderen Partij schrikt van problemen bij zorgcen­trum Vreeden­hoff

12:23 ARNHEM - De Arnhemse Ouderen Partij maakt zich zorgen over de situatie bij woonzorgcentrum Vreedenhoff. Een publicatie in De Gelderlander over een kritisch rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is voor raadslid Nico Wiggers aanleiding voor vragen richting het college.