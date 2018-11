Honderden mensen bij stille tocht voor vermoorde Maijkel Akfidan in Hengelo

Stenen vliegen door ruiten advocaten­kan­to­ren: ‘Onaccepta­bel dat malloten zo aanvallen’

20:54 ARNHEM/ NIJMEGEN - ,,Het is onacceptabel dat malloten op deze manier advocaten aanvallen. Dit is heel ernstig.” Het vandalisme bij advocatenkantoren in Arnhem en Nijmegen trekt ook landelijk de aandacht. De Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd in Den Haag, maakt zich zorgen.