Honderden patiënten niet meer naar eerste hulp Rijnstate

Picnic geeft kijkje in Arnhemse ‘hub’ van bliksemsnel groeiende online supermarkt

26 mei ARNHEM - Picnic, onlangs nog in het nieuws vanwege kritiek van de vakbonden op de arbeidsvoorwaarden van het personeel, groeit ook in Arnhem als kool. De ‘runners’ bellen inmiddels samen 2.500 keer per week aan bij adressen in Arnhem, Velp, Rozendaal, Westervoort en Oosterbeek.