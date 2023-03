Honderden rechters zijn veel te hoge werkdruk zat, maar Hetty (68) gaat door, ook na haar pensioen

Merendeel van 1500 verdachten vrijuit door tekort rechters, OM: nauwelijks slachtof­fers in deze zaken

ARNHEM - ,,Dit is een heel beroerde boodschap", zei rechtbankpresident Remy van Leest een week geleden. Hij had het over het schrappen van 1500 oude strafzaken als gevolg van een tekort aan strafrechters. Wat betekent deze boodschap voor verdachten en slachtoffers?